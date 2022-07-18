Bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.635 ve 2.670 puanın direnç, 2.580 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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