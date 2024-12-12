VİOP'ta Endeks Kontratı Pozitif Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Endeks Kontratı Pozitif Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı açılışta yüzde 0,2 artışla 11.310,00 puandan işlem gördü.

12.12.2024 10:17
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.310,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.310,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 11.293,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 11.314,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Pozitif Başladı - Son Dakika

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