VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseldi - Son Dakika
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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseldi

12.06.2026 09:38
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BIST 30 haziran vadeli kontratı açılışta %1,64 artışla 15.995,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 1,64 yükselişle 15.995,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,04 azalışla 15.737,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 1,64 yükselerek 15.995,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,64 üzerinde 15.995,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.

Öte yandan yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.200 puanın direnç, 15.900 ve 15.800 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Aydemir Fatih Aydemir:
    benim kardeş valla bu endeks kontratlarıyla uğraşıyo söylediğine göre bugün iyi bi gün olacakmış Trump'ın haberi market'i kaldırmış 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Eagle Mustafa Eagle:
    16.100 puanı kıracak mı kıramayacak mı işte bunu merak ediyorum! analistler ne diyecek bakalım bu verilerden sonra! 0 0 Yanıtla
  • Barış Cengiz Barış Cengiz:
    açılışta iyi başladı ama bu kadar yükseliş uzun sürmez muhtemelen diğer veriler de önemli bekliyoruz neler olur göreceğiz 0 0 Yanıtla
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