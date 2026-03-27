VİOP'ta Nisan Kontratı 14.804 Puanla Başladı - Son Dakika
VİOP'ta Nisan Kontratı 14.804 Puanla Başladı

27.03.2026 09:40
BIST 30 nisan vadeli kontratı, güne yüzde 0,37 artışla 14.804 puandan başladı, karışık bir seyrin içinde.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,37 yükselişle 14.804,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,95 azalışla 14.750,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.663,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,37 üzerinde 14.804,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Nisan Kontratı 14.804 Puanla Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: VİOP'ta Nisan Kontratı 14.804 Puanla Başladı - Son Dakika
