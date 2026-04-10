VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Yükseldi

10.04.2026 09:40
VİOP'ta BIST 30 endeksi nisan vadeli kontrat, güne %1,02 artışla 16.120 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 1,02 yükselişle 16.120,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,87 artışla 15.957,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.146,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,02 üzerinde 16.120,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve bütçe denge verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.300 puanın direnç, 16.000 ve 15.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

