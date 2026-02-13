VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

13.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30 endeksine dayalı şubat kontratı, güne 15.840,00 puandan yüzde 0,43 düşüşle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,43 düşüşle 15.840,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4 artışla 15.908,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.875,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,43 altında 15.840,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde Ödemeler Dengesi'ne ek olarak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.600 puanın destek, 15.900 ve 16.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:51:37. #.0.5#
SON DAKİKA: VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.