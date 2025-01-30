VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne %0,1 artışla 11.589,00 puandan başladı.

30.01.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.589,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 11.589,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.574,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.583,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.650 ve 11.750 puanın direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika

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