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Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti! - Son Dakika

Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti!

04.12.2021 10:38
Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti!

BtcTürk'teki kripto parasını, elektronik cüzdanına taşımak isteyen Ramazan Sarıkaya, virüslü linki tıklayınca para başka hesaba aktarıldı. Şirket, sorumluluk kabul etmedi ancak platformda güvenlik açığı olduğunu belirten Sarıkaya, dava açtı.

Ünlü kripto para alım sitesi BtcTürk'teki Bitcoin'ini ulusal yatırım platformuna taşımak isteyen genç yatırımcı virüs kurbanı oldu. 33 yaşındaki Ramazan Sarıkaya, 2017'de Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ'ye ait BtcTürk'e kayıt olarak Bitcoin almaya başladı. Sarıkaya'nın aynı zamanda uluslararası bir platformda da hesabı vardı. İddiaya göre 10 Ocak 2018'de BtcTürk hesabındaki 0.71232146 Bitcoin'i, uluslararası platformdaki elektronik cüzdanına taşımak istedi.

PARA BAŞKA HESABA GİTTİ, FİRMA SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Transfer için kendisine gelen maili onaylayan Sarıkaya, taşıma işleminin gerçekleşmediğini gördü. Paranın başka bir hesaba transferini fark eder etmez BtcTürk'ü durumdan haberdar eden Sarıkaya, cüzdan kodunun virüsle değiştirildiğinden şüphelendiğini belirtti. Firma ise transfer sorumluluğunun kendilerinde olmadığını söyledi.

Kripto para sitesinde şok! Virüslü linki tıklayınca para başka hesaba aktarıldı

FİRMA İLE İLETİŞİME GEÇTİ, HESABI SİLİNDİ

Sarıkaya, söz konusu elektronik cüzdanda 176 Bitcoin 7.1 milyon dolar para olduğunu tespit etti. Tespit sonrası firma ile yeniden iletişime geçen Sarıkaya'nın BtcTürk hesabı silindi. Yaşadığı karşısında şoke olan Sarıkaya, bir de firma tarafından söz konusu virüsten kendilerinin sorumlu olmadığına dair bir yazı almaya zorlandı.

Kripto para sitesinde şok! Virüslü linki tıklayınca para başka hesaba aktarıldı

HUKUK SAVAŞI BAŞLATTI

Avukatı Emre İlkadlı aracılığıyla hukuk savaşı başlatan Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Platformda güvenlik zafiyetinin bulunduğunu, transfer işlemi neticesinde gönderilen hesapta bu denli Bitcoin bulunmasının mümkün olmayacağını ileri sürdü.

Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti!

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Son Dakika Ekonomi Virüslü linke tıklayınca kripto para sitesindeki bütün parasını kaybetti! - Son Dakika Ekonomi


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