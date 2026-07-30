Visa, İş Gücünü Yüzde 7 Azaltacak - Son Dakika
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Visa, İş Gücünü Yüzde 7 Azaltacak

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Visa, operasyonel verimliliği artırmak için 2.600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Finansal hizmetler şirketi Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünü yüzde 7 azaltmayı yani yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla küçülmeye gidiyor. Yaklaşık altı ay önce en yakın rakibinin benzer bir adım atmasının ardından Visa, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünü yüzde 7 azaltmayı yani yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

"Ticarette yeni döneme, gerçekten ivme kazanmış bir iş modeliyle giriyoruz"

Visa CEO'su Ryan McInerney, çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Şirket genelinde verimliliği artırmaya odaklanmaya devam ederken, en yüksek potansiyele sahip fırsatlara yeniden yatırım yapmak amacıyla Visa, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için doğru olanı yaptığımıza dair derin bir inancım var" ifadelerini kullandı.

McInerney, Visa'nın büyüme fırsatlarını değerlendirebilmek ve sektördeki değişimlerin önünde kalabilmek için çalışma şeklini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini, yapay zekanın da bu dönüşümü hızlandırmada kilit rol oynadığını belirterek, "Son birkaç yılda aldığımız kararlar sayesinde ticarette yeni döneme, gerçekten ivme kazanmış bir iş modeliyle giriyoruz" dedi.

İşten çıkarmalar, şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırımları iş gücünde değişikliklere dönüştürmeye başladığını ortaya koyarken, teknolojinin verimlilik ve karlılığı artırmasının yanı sıra istihdamı da azaltabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Visa'nın bu yıl yayımladığı 2025 faaliyet raporuna göre şirketin 2025 mali yılı sonunda yaklaşık 34 bin 100 çalışanı bulunuyordu. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 8 artış gösterdi.

Mastercard iş gücünü yüzde 4 azaltacak

Bu yılın başlarında Visa'nın en yakın rakibi Mastercard yatırımlarını farklı alanlara yeniden odaklama ihtiyacını gerekçe göstererek, küresel iş gücünün yüzde 4'ünü işten çıkaracağını açıklamıştı. Fintek şirketi Block da şubat ayında iş gücünün yaklaşık yarısına denk gelen 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Visa'nın ekonomik durgunluğa karşı konumu güçlü

Visa'nın üç aylık finansal sonuçlarını salı günü piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. Şirket, son iki yılda yalnızca bir çeyrek dışında tüm dönemlerde borsa analistlerinin beklentilerini aştı. Beklentilerin aşılamadığı tek çeyrekte ise kar rakamları analist tahminlerine paralel gerçekleşti. 2026'nın ikinci çeyreğinde tüketici harcamalarının güçlü seyrini koruması, dünyanın en büyük ödeme işlemcisi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren, milyarlarca kişinin günlük ödemelerinde kullandığı dijital ödeme ağı Visa'nın, muhtemel ekonomik durgunluğa karşı güçlü bir konumda olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Visa, İş Gücünü Yüzde 7 Azaltacak - Son Dakika

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