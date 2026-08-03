Vişne Hasadı Başladı, Fiyatlar 80 Lira - Son Dakika
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Vişne Hasadı Başladı, Fiyatlar 80 Lira

Vişne Hasadı Başladı, Fiyatlar 80 Lira
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Sultandağı-Akşehir havzasında vişne hasadı başladı; fiyatlar kilogramı 80 liradan açıldı.

Türkiye'nin önemli kiraz ve vişne üretim merkezlerinden Sultandağı-Akşehir havzasında vişne hasadı başlarken, pazarlık vişne fiyatları kilogramı 80 liradan açıldı.

TÜİK bitkisel üretim tahminlerine göre, kirazda yaşanan rekolte artışının aksine vişnede rekoltenin geçen yıllarla benzer seviyelerde kalması bekleniyor. Yıllık ortalama 200 bin ton civarında gerçekleşen Türkiye vişne rekoltesinin bu yıl da aynı seviyelerde seyredeceği öngörülüyor. Akşehir ve Eber Gölü üzerinde yer alan, Sultandağı ve Akşehir ilçelerini içine alan havzada bu yıl yaklaşık 28 bin ton vişne rekoltesi hedefleniyor. Bu üretimin 15 bin tonunun Afyonkarahisar'ın Sultandağı, 13 bin tonunun ise Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Zirai don stokları eritmişti: Sanayiden yoğun talep var

Geçen yıl yaşanan zirai don olayları nedeniyle reçel, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve pastacılık sektöründeki vişne stoklarının azalması, bu sezon ürüne olan talebi artırdı. Kiraz sezonunda umduğunu bulamayan bölge üreticisi ise vişne fiyatlarından ümitli.

Sultandağı'nda şokluk, sanayilik vişnenin kilogramı 60 liradan, pazarlık vişnenin kilogramı ise 80 liradan alıcı bulmaya başladı.

Aroması nedeniyle en çok tercih edilen ürün

Bursa başta olmak üzere ülkenin birçok noktasındaki meyve suyu üreticileri ile diğer gıda firmalarının aradığı yüksek aroma ve lezzet dengesine sahip olması, Sultandağı ve Akşehir vişnesini pazar değer açısından diğer bölgelerin önüne geçiriyor. Öyle ki, her meyve suyunda kalite için Sultandağı vişnesinin mutlaka bulunması gerektiği belirtiliyor.

Bir diğer önemli vişne üretim merkezi olan Kütahya'da hasadın sonuna yaklaşılmasına rağmen sanayicinin henüz yeterli miktarda ürün tedarik edemediği belirtiliyor. Bölge çiftçisi ve tüccarları; yüksek aroma, kalite ve yoğun talebin etkisiyle vişne fiyatlarının kilogramda 100 lira seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde çiftçilik yapan Mustafa Akpınar, kirazda bekledikleri fiyatın oluşmadığını zararına ya da başabaş ürün hasat ettiklerini belirterek, "Vişne fiyatları güzel açıldı. İnşallah vişnede kazanacağız. Pazarlık 80 lira güzel fiyat" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vişne Hasadı Başladı, Fiyatlar 80 Lira - Son Dakika

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