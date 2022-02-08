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Vitago Kids Organik Vitamin D3 satışa çıktı - Son Dakika

Vitago Kids Organik Vitamin D3 satışa çıktı

08.02.2022 11:27
Vitago Kids Organik Vitamin D3 satışa çıktı

Tohum Holding'in tüketici sağlığı şirketi Triawell, TRT Çocuk lisansı ile ürettiği dünyanın ilk ve tek bitkisel içerikli organik D3 vitaminini Vitago Kids markası ile raflara koydu.

Tohum Holding'in tüketici sağlığı şirketi Triawell, TRT Çocuk lisansı ile ürettiği dünyanın ilk ve tek bitkisel içerikli organik D3 vitaminini Vitago Kids markası ile raflara koydu.

Tohum Holding'den yapılan açıklamaya göre, Rafadan Tayfa ve Pırıl karakterleri ile eğlenceli hale gelen ürün, çocuklara D3 vitaminini sevdirecek. Dünyanın bitkisel organik d3 içerik onayına sahip ilk çocuk vitamini, Vitago Kids ile ülkemizde üretilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Triawell Genel Müdür Yardımcısı ve Üretim Direktörü Ramis Köroğlu, önemli bir D vitamini kaynağı olan liken bitkisinden elde edilerek üretilen Vitago Kids Organik D3 Vitamininin, dil altı formu sayesinde sindirim sistemine dahil olmadan en iyi emilim şeklini sağladığını belirterek " Türkiye'de çocuk D vitamini ürünlerine ilk defa Vitago Kids ile kondu. Tek püskürtmede 12,5 µg bitkisel kaynaklı Vitamin D3 (vegd3®) ve MCT Oil (orta zincir trigliserid) desteği sunmakta. Türk gıda kodeksi beslenme ve sağlık beyanları yönetmeliğinde belirtildiği üzere D vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Daha önce eğlenceli vitamin kategorisinde multivitamin gummies serisini ve multivitamin L-Arjinin şurup serisini çıkaran Triawell, organik sertifikası alımıyla birlikte D3 vitamini de ailelerin güvenli kullanımına sunmuş oldu.

???????Ebeveynlerin içini rahat ettirecek Vitago Kids Organik Vitamin D3 ürünleri şeker, tatlandırıcı, renklendirici, alkol, gluten ve BHA içermiyor. Çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Vitago Kids Ürünleri, kullanımı kolaylaştırmak için kutu içerisinde sprey ve damlalık aparatıyla iki farklı kullanım seçeneği sunuluyor.

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Türkiye, Köroğlu, Çocuk, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vitago Kids Organik Vitamin D3 satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi


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