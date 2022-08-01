Türkiye'nin mobilya gücü global pazarlara taşınacak - Son Dakika
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Türkiye'nin mobilya gücü global pazarlara taşınacak

01.08.2022 14:10
Türkiye'nin mobilya gücü global pazarlara taşınacak

Vivense, İngiltere ve Almanya'da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla büyümesini global pazarlarda hızlandırıyor.

Vivense, İngiltere ve Almanya'da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla büyümesini global pazarlarda hızlandırıyor. Marka, önümüzdeki 6 ay içinde hayata geçireceği uluslararası site ile de aynı anda 8 Avrupa ülkesinde de e-ticaret faaliyetlerini başlatacak.

Türkiye'deki mobilya sektörünün dijitalleştirilmesinde öncülerden biri olan Vivense, 2013 yılından bugüne getirdiği önemli yeniliklerle sektörü dönüştürerek teknoloji merkezli bir network haline geldi.

Yapılan açıklamaya göre, mobilya sektöründeki üretici, perakendeci ve lojistik alanındaki girişimciler markaya dahil olarak teknoloji merkezli bu network ekonomisinin gücü ile birlikte verimliliklerini artırdılar. Bu güçlü iş modeliyle marka, son 9 yılda her yıl ortalama ikiye katlayarak büyümeye devam ediyor. Marka, Londra'da yakın zamanda açtığı iki showroom ile birlikte İngiltere ve Almanya'da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla büyümesini global pazarlarda hızlandıracak. Önümüzdeki 6 ay içinde hayata geçireceği uluslararası site ile de aynı anda 8 Avrupa ülkesinde de e-ticaret faaliyetlerini başlatacak. E-ticaret faaliyetlerini showroom açılışlarıyla da destekleyecek olan marka, Avrupa'daki mobilya perakendecilerini de Vivense network'üne dahil etmek istiyor.

2023 hedefi; 10 milyar lira ciro

Konuyla ilgili konuşan Vivense kurucu su ve CEO'su Kemal Erol, "Ekibimiz, teknoloji altyapımız, 100 bin metrekare üzerindeki operasyon merkezlerimiz, binin üzerindeki üreticilerimiz, özel koleksiyonlarımız, 200 binin üzerindeki ürün gamımız, 95 adet showroom'umuz ve en önemlisi mobilya sektörünü dönüştüren iş modelimizle gelecek 10 yılda Avrupa'da lider, globalde de çok değerli bir konuma geleceğimize inanıyoruz. Mobilya sektörü üretim ve perakende anlamında çok dağınık, bunun doğurduğu verimsizlikler ve müşteri deneyim problemlerini kendi iş modelimizle çözebileceğimize inanıyoruz. Şirket ekibi olarak, müşteri deneyiminin tüm unsurları olan ürün koleksiyonu, ürün kalitesi, online ve mağaza satış deneyimi, teslimat süreçleri ve satış sonrası süreçlerini sürekli olarak yapısal anlamda iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar Vivense network'üne dahil olan tüm yapıları daha verimli hale getiriyor. Bu sayede daha iyi fiyatlarla müşterilere daha iyi deneyim sunabiliyoruz"

2023 yılında 10 milyar TL ciro yakalayarak önemli bir eşiği aşmak istediklerini belirten Kemal Erol, "Tüm network'ümüzle bunu gerçekleştirmek için müşteri deneyimini merkeze aldığımız projelerimiz ve yatırımlarımız var, ekibimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrasında bu heyecana ve harekete dahil olmak isteyen tüm sektör oyuncularıyla bu kurguyu daha da zenginleştirmek ve büyütmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

England, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin mobilya gücü global pazarlara taşınacak - Son Dakika

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