İKV: Vize Serbestliği İçin Kalan 6 Kriter Hızla Tamamlanmalı

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestliği sürecinde kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik yeni çalışmanın hızlandırılması gerektiğini belirterek, ilgili mevzuatın güncellenmesinin ardından AB tarafının da yapıcı bir tutum sergilemesinin önem taşıdığını ifade etti.

İKV tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Christian Stocker'in ziyaretinde vize serbestliğinin iki tarafın da menfaatine olduğunu belirtmesinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kalan 6 kriter için yeni bir çalışma başlatıldığını duyurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Zeytinoğlu, bu açıklamaları çok önemli bulduğunu ve sürecin hızlanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen ülkelerine seyahatlerindeki vize başvuruları uzun süredir sorunlu ve gerilimli bir süreç haline gelmişti. Öncelikle, yıllık olarak 200 milyon avroya yaklaşan vize başvuru ücretleri ve buna ek noter, tercüme, randevu, aracı ve benzeri ücretleri önemli bir mali külfet oluşturuyor. Ayrıca bot hesaplarla randevu kanallarının meşgul edilmesi, konsolosluklardaki yük ve bürokrasinin getirdiği gecikmeler sürecin çok uzun sürmesine yol açıyordu. Fuara katılmak için başvuran bir iş insanı veya eğitim programı için seyahat edecek bir öğrenci bekleme süreleri sebebiyle bu imkanını kaybedebiliyordu."

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, bunun yanı sıra istenen belgelerin çok fazla ve aşırı detaylı olmasının şirketlerin ticari bilgilerini paylaşması sorununu oluşturduğunu vurguladı.

Zeytinoğlu, bunlara ek olarak ret oranlarının da artmasının başvuru süreçlerindeki sorunları daha da artırdığını ifade etti.

AB'nin 5. ticari ortağı ve en eski aday ülkesi olan Türkiye'nin vatandaşları için bunun kabul edilmesi çok güç bir durum oluşturduğunu aktaran Zeytinoğlu, 2013 yılında başlatılan vize serbestliği diyaloğunun özellikle 2016'daki olumlu adımlardan sonra tıkandığını hatırlattı.

72 kriterden 66'sını karşılayan Türkiye'nin kalan 6 kriteri de karşılaması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları son derece önemli. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı koordinasyonunda Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının da dahil olacağı bir hazırlık süreci sonrasında kriterlerin tamamlanması vize serbestliği için en önemli engelin aşılması anlamına gelecek.

Kalan kriterler arasında yer alan terörle mücadele kanununun revizyonu, kişisel verilerin korunması kanununun güncellenmesi, yolsuzlukla mücadele stratejisinin oluşturulması, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması, AB üyesi devletler ile adli konularda işbirliği ve son olarak Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanması koşulları hızla yerine getirilebilir."

İlgili mevzuatın güncellenmesi sonrasında AB tarafının da iyi niyetle davranması ve Türkiye'nin önüne yeni engeller çıkarmamasının büyük önem taşıdığına işaret eden Zeytinoğlu, "Sivil toplum ve iş dünyası olarak süreci destekliyor ve Türkiye-AB ilişkilerinde vize sorununu aşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.