Vodafone, 5G'yi Galatasaray Maçında Tanıtacak

Ekonomi

Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G deneyimini kullanıcılarla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını açıklamasının ardından, kullanıcılar bu akşam 5G teknolojisiyle buluşacak.

Bu kapsamda Vodafone Türkiye, bu akşam 20.45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar??????? maçında, futbolseverlere 5G teknolojisi sunacak.