Vodafone, Almanya'da tasarruf programı ile gelecek iki yıl içinde maliyetleri yaklaşık 400 milyon avro azaltacağını, bunun da 2 bin çalışanını etkileyeceğini duyurdu.
Vodafone Almanya tarafından yapılan açıklamada, şirketin, daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği belirtildi.
Açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.
Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Vodafone, Almanya'da maliyetleri azaltmak için tasarruf programı başlattı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.
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Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, şirketin son birkaç yılda Çin'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekibini büyüttüğünü söyledi. Çin'in otomobil sektöründeki inovasyonların 'canlı' olduğunu kaydeden Kaellenius, 'Bu canlı ve yenilikçi ortama dahil olmak istiyoruz' dedi. Şirket, Çin otomobil pazarında büyük potansiyel gördüğü için Çin'e yatırım yapmayı sürdürüyor ve rekabetin giderek arttığı otomobil pazarında varlığını sağlamlaştırmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha çok üreteceğini, daha çok istihdam sağlayacağını ve daha çok ihraç edeceğini belirtti. Erdoğan, devletin, ordunun, ekonominin güçlendirileceğini, aile yapısına ve gençlere daha sıkı sahip çıkılacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası gelişmeler karşısında da mücadele edeceğini ve ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.
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