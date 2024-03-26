Vodafone, Almanya'da maliyetleri azaltmak için tasarruf programı başlattı

Ekonomi

Vodafone, Almanya'da tasarruf programı ile gelecek iki yıl içinde maliyetleri yaklaşık 400 milyon avro azaltacağını, bunun da 2 bin çalışanını etkileyeceğini duyurdu.

Vodafone Almanya tarafından yapılan açıklamada, şirketin, daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve gelecek iki yıl içinde yaklaşık 400 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.