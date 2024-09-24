Vodafone Business ile Yargıcı'nın Dijital Dönüşümü - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Business ile Yargıcı'nın Dijital Dönüşümü

Vodafone Business, Yargıcı'ya MPLS VPN ile güvenli ve merkezi erişim sağladı, lokasyon sayısını artırdı.

24.09.2024 15:23
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Vodafone Business, sunduğu Sanal Özel Ağ (MPLS VPN) çözümüyle Yargıcı'nın dijitalleşmesinde çözüm ortağı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Yargıcı'ya MPLS VPN çözümü uygulamasıyla hizmet vermeye başlayan Vodafone Business, sunduğu kapalı, güvenli ve yedekli erişimi hizmetiyle, kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve dijitalleşme yolculuğundaki partnerlerinden biri oldu.

Yargıcı, MPLS VPN teknolojisiyle hem merkezi erişimi hem de tüm lokasyonların birbirine erişimini sağlamış oldu. Vodafone Business, Yargıcı için güvenli, yedekli ve kesintisiz bir erişim sağlarken, çoklu lokasyonlarda yönetim kolaylığına imkan tanıyan bir çözümü de iş ortağına sundu.

Vodafone Business'ın MPLS VPN teknolojisi ile işletmeler tüm operasyonlarını birbiriyle bağlayan bağımsız, özel ve güvenli bir ağ kullanabilirken, simetrik bağlantı ile eşit hızda veri yükleyebiliyor veya indirebiliyor.

Özel portal üzerinden ürünlerinin performansını takip edebilen şirketler, bu teknoloji sayesinde ayrıca yüksek altyapı maliyetlerine katlanmadan erişim altyapısını oluşturabiliyor ve operasyonlarına dahil edilen yeni lokasyonları için de sonradan esnek bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak Türkiye genelindeki tüm KOBİ ve işletmelerin güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kestioğlu, dünyanın önde gelen mobil operatörlerinden biri olmanın yanı sıra, Vodafone Business olarak da nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut uygulamaları, veri merkezi gibi teknoloji ve yeniliklerle, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü de sunduklarını aktardı.

"Yargıcı'nın erişim altyapısının merkezi ve güvenli olarak yönetilmesine imkan tanımış olduk"

Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji iş ortağı olduğumuz Yargıcı'nın erişim altyapısının merkezi ve güvenli olarak yönetilmesine imkan tanımış olduk. İş ortağımızın bundan önceki iş süreçlerinde her bir lokasyonu birbirinden bağımsız internet hatlarıyla çalışıyordu. Yani merkezin ve lokasyonların birbirine kapalı bir erişimi yoktu. MPLS VPN teknolojimiz sayesinde Yargıcı, güvenli ve yedekli olarak hem merkezi hem de tüm lokasyonların birbirine erişimini uçtan uca sağlamış oldu. Bu projeye 45 lokasyon için başlamıştık. Şu anda ise projede bu sayıyı artırarak 80 lokasyona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Yargıcı Bilgi Teknolojileri Direktörü İnanç Delibalta da Vodafone Business ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin, şirketleri adına dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Şirketin Türkiye genelinde birçok lokasyonunda operasyonel verimliliği artıran ve güvenli iletişim altyapısına geçmişlerini sağlayan bu çözümün, tüm ekosisteme büyük değer kattığının altını çizen Delibalta, "2023 yılında 46 kesinti yaşadık ve hepsi de sonuçları olan kesintilerdi. Vodafone Business ile 11 kesinti karasal olarak meydan gelse de devreye giren 4.5G devreleri vasıtasıyla, oluşan kesintilerin önüne geçildi. Projeye başladığımızda 45 lokasyon hedefledik, ancak Vodafone Business'ın esnek ve ölçeklenebilir çözümleri sayesinde bu sayıyı 80 lokasyona çıkarmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Business ile Yargıcı'nın Dijital Dönüşümü - Son Dakika

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