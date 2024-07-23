Vodafone, Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları Raporunu Paylaştı

Ekonomi

Vodafone, "Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları" başlıklı raporunu paylaştı.

Vodafone'un fiber yatırımlara dair raporu, İstanbul'da düzenlenen "Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları Değerlendirme Toplantısı"nda açıklandı. Raporda, Türkiye'de gelişen dijital ekosistemin etkinleştirilmesinde fiber altyapının vazgeçilmez rolüne odaklanıldı.

Rapora göre, Türkiye'de fiber altyapının yaygınlaştırılması için ayrışma gibi yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ayrışma ile eşzamanlı ortak bir altyapı şirketinin kurulması gerekiyor.

İhtiyaç duyulan reformların hayata geçirilmesi için lisans uzatma sürecinin bir fırsat olarak değerlendirilmesine değinilen raporda, uzatmanın adil bir şekilde yürütülmesinin, mobil ve sabit ayırmaksızın lisans uzatma sürecinin dengeli, adil ve öngörülebilir hale getirilmesinin altı çizildi.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, toplantıda rapor hakkında detaylı bilgi verdi.

Fiber altyapı meselesindeki sorunların giderilmesi için yenilikçi ve çözüm odaklı yapısal değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirten Aksoy, "Sabitte lisans uzatmanın da yapılacağı önümüzdeki birkaç yılın ülkemiz için kritik bir dönüm noktası teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu sürecin adil ve sektörel rekabeti destekleyecek şekilde yürütülmesi son derece mühim. Bizler bu süreci ülkemizin dijitalleşme misyonu açısından bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital dünyanın hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Aksoy, Türkiye'nin Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını 2 milyon kilometreye çıkarması ve bunun için de fiber hattını her yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artırması gerektiğini kaydetti.

Aksoy, "Bizim için yapısal ayrışmanın gerçekleşmesi, ayrışmayla eşzamanlı olarak ortak altyapı şirketinin kurulmasına giden yolun açılması, lisans uzatma sürecinin yapısal reformlar için fırsat olarak değerlendirilerek hakkaniyetli bir şekilde uzatmanın yapılması öncelikli konular arasında yer alıyor." diye konuştu.

"Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ayrılması, telekom operatörlerinin iş modellerini sadeleştiriyor"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de altyapı sahibi ve işletmecisinin ayrışmasının hem rekabeti tesis edeceğine hem de verimliliği sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Ayrışmanın uluslararası alanda yaygın olarak kabul görmüş, fiber yatırımlarını ve rekabeti artırmada uygulanan bir model olduğunu anlatan Süel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiber altyapının yaygınlaşmasının, altyapı sahipliğinin yapısal ayrışmayla tamamen bağımsız bir şirket tarafından yönetilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin ayrılması, telekom operatörlerinin iş modellerini sadeleştiriyor. Ayrışmayla sadeleşmiş yönetim stratejileri, kurum içi etkin uygulamalar, yönetim motivasyonu ve nihayetinde genel verimliliğin artmasını sağlayabiliyor. Tüm operatörlere açık ve eşit hizmet veren bir altyapı firmasının varlığı, altyapının en verimli şekilde kullanımını sağlayacak, perakende piyasada artan rekabetle yatırımın aboneliğe dönüşmesi hızlanacaktır. Diğer ülkelerde işe yaradığı kanıtlanmış, fiber altyapının tüm potansiyelini açığa çıkaran ve vatandaşlar ve işletmeler için daha hızlı, daha uygun fiyatlı internet erişimi sağlayan bu modeli benimsememiz gerekiyor."

Lisans uzatmayla eşzamanlı olarak ayrışmanın yapılması ve altyapı politika kararlarının alınarak takvime bağlanmasının gerekli olduğuna işaret eden Süel, sabit hizmet lisans uzatma süreçlerinde fiyatlandırmanın denge gözetilerek hakkaniyetle belirlenmesinin hem ülke hazinesi için kazanç, hem de adil rekabetin tesisi için bir adım olacağını aktardı.

Süel, şirketin politika önerilerini ise şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin önündeki 15-20 yılda fiili bir tekel oluşmamasının yolu yapısal ayrışma ve ortak altyapı şirketidir. Sabit altyapıda lisans uzatma süreci, uluslararası kabul görmüş standartlarda yapılmalı ve eşzamanlı ayrışma süreci başlatılmalı. Türkiye sabit genişbant pazarında toptan ve perakende seviyede rekabetin güçlendirilmesi için ortak fiber altyapı şirketleri/girişimleri eşzamanlı olarak hayata geçirilmeli. Sabit lisans uzatma ile mobil uzatma ve 5G ihalesi eşit şartlarda yapılmalı. Sabit uzatma ile mobil uzatma ve 5G ihalesi arasında orantısız farklar olmaması gerekiyor. Hem sabit hem mobil lisans uzatmaları adil ve eşit şartlar gözetilerek yapılmalı. 5G ihalesi için makul şartlarda yatırımları teşvik eden bir ihale yapısı hedeflenmeli."