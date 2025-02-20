Vodafone, e-atık için 500 bin telefon topladı

Ekonomi

Vodafone Grubu'nun Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) işbirliğiyle yürüttüğü "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" kampanyası kapsamında elektronik atık (e-atık) olarak 500 binden fazla cep telefonu toplandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye'nin de destek verdiği kampanya, elektronik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kampanya kapsamında Avrupa ve Afrika'da toplanan her cep telefonu için WWF'nin doğa koruma çalışmalarına 45 lira bağış yapılıyor.

Vodafone, dünya genelinde 2040'a kadar değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflerken, kampanyayla toplamda bir milyon telefonun geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

Şirket, elektronik atık oluşumunu azaltmak amacıyla ikinci el cihaz kampanyası da yürütüyor. Fiziksel ve çevrim içi mağazalarda yenilenmiş ikinci el telefonların alım-satım hizmeti sunulurken, kullanıcılara eski telefonlarını satma ve kolay ödeme seçenekleriyle ikinci el cihaz satın alma imkanı sağlanıyor.

Kullanıma uygun hale getirilen cihazlar yeni kullanıcılarla buluşturulurken, kullanılamayanlar yedek parça olarak değerlendiriliyor veya geri dönüşüme gönderiliyor. Kasım 2022 - Ocak 2025 arasında 52 bini aşkın mobil cihaz yeniden kullanıma kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, e-atık üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti.

Dünya genelinde 2022'de 62 milyon tonla rekor seviyede e-atık üretildiğini belirten Şahin, "Bu miktar, 2010 verilerinin neredeyse iki katı. Bu hızla giderse, Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, 2030'da bu sayı 82 milyon tona ulaşacak. Bu atıklar geri dönüştürülmediği durumlarda belirgin çevresel etkiler yaratıyor. Grubumuzun WWF ile birlikte başlattığı kampanya, tüm dünyada hem israfı hem de karbon emisyonunu azaltmak üzere eskiyen cihazları döngüsel ekonomiye kazandırmak amacıyla yaptığımız çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 500 bini aşkın telefon topladıklarını aktaran Şahin, bu doğrultuda, takas edilen, geri dönüştürülen ya da bağışlanan her bir telefon için WWF-Türkiye'nin doğa koruma çalışmalarında kullanılmak üzere 45 lira bağışladıklarını ifade etti.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula da Vodafone ve WWF'in küresel işbirliği kapsamında, dijital teknoloji ve servis yararlanıcılarının, bir yandan döngüsel ekonomi ile karbon ayak izlerini azaltırken bir yandan da WWF-Türkiye'nin, 50 yıldır Türkiye'nin doğasını ve biyolojik çeşitliliğini korumak için yürüttüğü çalışmalarına katkıda bulunacağını kaydetti.