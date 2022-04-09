Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi

09.04.2022 00:57
Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi

Müşterilerine her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, Metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Müşterilerine her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, Metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Metaverse'teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland'de '66,-1 parsel' lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza'da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak. Müşteriler, operatörün yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanacak mağazada yeni nesil bir dijital deneyim yaşayarak teknolojiyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, operatörün ürün ve hizmetlerine ulaşabilecek. Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, Vodafone Metaverse Mağaza ile Vodafone Grubu ülkeleri arasında Metaverse'te mağaza açan ilk ülke olacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Operatör olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm kanallarımızı müşterilerimizin deneyimine ve ihtiyaçlarına odaklayarak tasarlıyor ve değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmayı sürdürüyoruz. Çoklu kanal stratejimizle müşterilerimize Vodafone ekosisteminin her köşesinde ürün ve hizmetlerimize ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Bu anlayışla, Metaverse'te de yer almak üzere harekete geçtik. Araştırmalara göre metaverse, firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındıran büyük bir sanal evren olma yolunda hızla ilerliyor. Çok yakında hizmete sunacağımız Metaverse Mağaza ile biz de Metaverse ortamında müşterilerimize şirketimizin ayrıcalığını yaşatmayı hedefliyoruz. Operatör olarak, müşterilerimize her ortamda en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Marka kampanyaları da olacak

Yapılan açıklamaya göre, Metaverse Mağaza'da Vodafone'un Red ve FreeZone gibi markalarına ait kampanyalar için özel alanların yanı sıra Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel inisiyatiflerine yönelik alanlar da yer alacak. Operatörün FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğu içeriklere de Metaverse Mağaza'dan ulaşılabilecek. Satışa yönlendirmelerin QR kod veya link ile Vodafone Online Mağaza'ya yapılacağı Metaverse mağazada, müşterilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik deneyimleri de sunulacak. Operatörün Metaverse'deki mağazasında çeşitli etkinlik ve lansmanlar da düzenlenecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Yerli lazer ölçüm cihazı, gerçek hayatı dijitale ortama taşıyor Yerli lazer ölçüm cihazı, gerçek hayatı dijitale ortama taşıyor Gözün gördüğünü tarıyor, üç boyutlu hale getiriyor, 20 günlük işi 1 günde bitiriyor Gözün gördüğünü tarıyor, üç boyutlu hale getiriyor, 20 günlük işi 1 günde bitiriyor

Vodafone Grubu, Metaverse, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:27:41. #1.12#
SON DAKİKA: Vodafone, Metaverse'te adresini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement