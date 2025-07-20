Vodafone Türkiye\'den 400ZR+ Hız Teknolojisi

Vodafone Türkiye, Cisco ile işbirliği yaparak üç ana veri merkezi arasında "400ZR+" hız teknolojisini uygulamaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu gelişme Türkiye'de ilk kez uygulanırken, Vodafone'un 5G altyapı dönüşümünü desteklemeyi ve kullanıcılara daha hızlı, güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor.

Cisco Yönlendirilmiş Optik Ağ çözümleriyle kurulan sistem, çok katmanlı ve çok tedarikçili yapısıyla veri trafiğinde yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sağlıyor.

Cisco 400ZR+ modülleri ve yönlendiricileriyle yapılan yeni kurulum, IP yönlendiriciler ile fiber ağ üzerinden 400 gigabit veri aktarımını mümkün kılıyor. Böylece artan veri ihtiyacına karşılık verebilecek esnek ve ölçeklenebilir bir ağ altyapısı sağlanıyor.

DWDM transponder kartlarına olan ihtiyacın ortadan kalkması enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Bu dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılmasına destek olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sunuyor.

Cisco Silicon One tabanlı yüksek yoğunluklu Cisco 8808 yönlendiricilerle Vodafone'un ağ kapasitesi üç kat artırılırken, alan ve enerji tasarrufu da sağlandı.

Vodafone'un yazılım tanımlı ağ (SDN) mimarisi ile entegre edilen çözüm, ağın geniş telemetri verisi üretmesini sağlıyor. Bu verilerin görselleştirilmesi ve etkin şekilde kullanımı ile müşteri bağlantı güvenliği artırılarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, "Dijitalleşme sürecinde en yeni ve faydalı teknolojilere odaklanarak şebeke altyapılarımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. 5G'ye geçiş sürecinde, ağımızda Cisco ile 400ZR+ hız teknolojisini uygulayarak müşterilerimize daha hızlı, güvenilir hizmet sunarken karbon ayak izimizi de azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cisco EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Gordon Thomson da "Vodafone Türkiye ile işbirliğimiz sayesinde ağlarının ileri teknolojiyle dönüşümünü sağlıyoruz. Bu, Vodafone'u gelecekteki taleplere hızla uyum sağlayacak ve daha büyük bir çeviklikle yeni deneyimler sunacak şekilde konumlandırıyor." ifadelerini kullandı.