Vodafone Türkiye'ye TM Forum'da İki Ödül

Vodafone Türkiye, müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "AI-enhanced Digital Twins for Best NPS Network" projesinin ikinci fazıyla TM Forum'da iki ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, yaklaşık 60 aday arasında öne çıkarak "En İyi İş Etkisi" (Best Business Impact) ve "Katılımcıların Seçimi" (Attendees' Choice Award) olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Yapay zeka algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak geliştirilen projede, geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bir müşteri memnuniyeti analizi ve yönetimi gerçekleştiriliyor.

Projede, Network tabanlı NPS (rNPS) modeliyle sorunlu lokasyonlar tespit edilerek segment bazlı aksiyon önerileri geliştiriliyor, ses kalitesi, internet gecikme süreleri, kapsama gibi alanlarda ölçülebilir iyileştirmeler sağlanıyor.

Geliştirilen birleşik platform, çağrı merkezi, pazarlama, ağ ve kurumsal ekipler arasında müşteri deneyimi (CX) odaklı bütünsel bir koordinasyon sağlıyor.

Proje kapsamında elde edilen sonuçlar arasında yüzde 48 ses kalitesi artışı, yüzde 18 kapsama iyileşmesi ve internet hız problemi yaşayan müşteri oranında yüzde 11 azalma ve NPS'te (net tavsiye skoru) yüzde 30 iyileşme yer alıyor.

"TM Forum'da aldığımız ödüllerden büyük mutluluk duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, yapay zekaya yalnızca önemli bir teknoloji olarak değil, müşterileri, çalışanları ve hissedarları için büyük bir dönüştürücü güç olarak baktıklarını belirtti.

Lopez, amaçlarının, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan tüm iş alanlarında en üst düzeyde faydalanmak olduğunu aktararak, "Milyonlarca müşterimizin her birinin kendine özel bir ürün önerisi olması için yapay zeka ve kişiselleştirme araçlarından yararlanıyoruz. TM Forum'da aldığımız ödüllerden büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.