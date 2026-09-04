Volkswagen'in maliyet tasarrufu planı onaylandı, küresel çapta 50 bin kişi işten çıkarılacak - Son Dakika
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Volkswagen'in maliyet tasarrufu planı onaylandı, küresel çapta 50 bin kişi işten çıkarılacak

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Volkswagen Denetleme Kurulu, rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını öngören "Gelecek Planı"nı oy birliğiyle onayladı. Karar, şirketin yaklaşık 650 bin çalışanının yüzde 8'ine tekabül ederken, 2035'e kadar araç portföyünün yüzde 50 daraltılmasını da içeriyor.

Volkswagen Denetleme Kurulu, şirketin rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri düşürmek adına 50 bin kişinin daha işten çıkarılmasını öngören kapsamlı revizyon planına onay verdi.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve "Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında, iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Alman basını toplamda işten çıkarmaların 100 bin kişiyi bulabileceğini ileri sürerken, Volkswagen yetkililerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan söz konusu 50 bin kişi, şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor.

Küresel otomotiv üreticisinin bu radikal kararı almasında, özellikle Asya pazarındaki gerileme etkili oldu. Volkswagen, en kritik pazarlarından biri olan Çin'deki satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30'luk sert bir düşüş yaşamıştı.

Gözlerin çevrildiği kurul onayı, aynı zamanda şirketteki büyük bir kurumsal krizin de önüne geçti. Alman basınındaki haberlere göre, şirketin sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulu, planın reddedilmesi halinde "olağanüstü genel kurul" çağrısı yapma tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Volkswagen, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen'in maliyet tasarrufu planı onaylandı, küresel çapta 50 bin kişi işten çıkarılacak - Son Dakika

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