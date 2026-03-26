Volkswagen'in Rafael ile Görüşmeleri İddiası

Alman Federal Hükümet Sözcülüğünün, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, uluslararası basındaki, "Volkswagen'in üretimin durdurulması riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile işbirliğine giderek, Demir Kubbe hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenleri üretebileceği" iddiasının not edildiği belirtildi.

"İSTİHDAMI KORUYACAK GİRİŞİMLERİ OLUMLU KARŞILIYORUZ

Otomotiv sektörünün halihazırda köklü dönüşüm sürecinden geçtiğine ve uluslararası rekabetin giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede Almanya'daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin olumlu karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, federal hükümetin, sektörün durumunu yakından izlemeye devam ettiğinin altı çizildi.

Geçen yıl, otomotiv sektöründeki gelişmelerin ele alındığı geniş katılımlı zirve düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, etkilenen şirketler ve büyük otomotiv gruplarının merkezlerinin bulunduğu eyaletlerle birlikte sektörü destekleyecek önlemler üzerinde mutabakata varıldığı aktarıldı.

"UYGUN ZAMANDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Almanya Savunma Bakanlığı da AA'nın sorusuna, "Demir Kubbe (Iron Dome)" sistemiyle ilgili kamuya açık bilgilerin mevcut olduğu, olası tedarik süreçlerine dair detayların ise ancak parlamentonun onayının ardından paylaşılabileceği yanıtını verdi.

Bakanlığın yanıtında, bu tür görüşmelere ilişkin iddiaların ne doğrulandığı ne de yalanlandığı belirtilerek, konunun gizliliğine ve uygun zamanda bilgilendirme yapılacağına işaret edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı da AA'nın sorusuna, uluslararası basında yer alan "Volkswagen'in, İsrailli Rafael şirketiyle işbirliği yaparak Demir Kubbe sistemi için bileşen üretebileceği" iddialarının takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından verilen yazılı yanıtta, "Hükümet, şirketlerin somut girişimleri veya görüşmeleri hakkında prensip gereği yorum yapmamaktadır. Bu tür işbirlikleri ticari kararlardır." ifadeleri kullanıldı.

Otomotiv sektörünün zorlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret edilen yanıtta, "Almanya'daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

VOLKSWAGEN: SPEKÜLASYONLARA KATILMIYORUZ

İddiaların odağındaki Volkswagen Grubu'ndan, AA'nın sorusuna verilen yanıtta da Osnabrück fabrikasının 2027 sonrası geleceği için farklı pazar fırsatlarının ve araç konseptlerinin değerlendirildiği ancak henüz somut bir karar alınmadığı bildirildi.

Şirket Sözcüsü, "Volkswagen AG bünyesinde silah üretimi yapılması gelecekte de ihtimal dışıdır. Osnabrück tesisinin planlamasına dair spekülasyonlara katılmıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tesisin, küçük seri ve özel projeler konusundaki uzmanlığına dikkati çeken Volkswagen yönetimi, süreç hakkında çalışanların bilgilendirildiğini kaydetti.

Yanıtta, Rafael ile stratejik ortaklık konusunda herhangi bir görüşme ya da işbirliği olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

"ÖNEMLİ OLAN ENDÜSTRİYEL PERSPEKTİF"

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall tarafından AA'nın sorularına verilen yazılı yanıtta, "söylentiler yerine tesis için sürdürülebilir endüstriyel çözümlere odaklandıkları" belirtildi.

Sendika Sözcüsü Alina Heisig, "Fabrikada on yıllardır süregelen bir araç üretim tecrübesi ve yüksek nitelikli çalışan gücü var. Volkswagen yönetimi, 2027 sonrasına dair çalışanlara güvenilir bir perspektif sunma sorumluluğu altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in kapatılma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürülmüştü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 kişilik istihdamın korunması hedefleniyor.