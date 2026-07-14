VW, 100 Bin İşçi Çıkaracak - Son Dakika
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VW, 100 Bin İşçi Çıkaracak

14.07.2026 14:06
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Volkswagen, satışlardaki düşüş ve rekabet nedeniyle dünya genelinde 100 bin işçi çıkarma planlıyor.

Almanya'nın en önemli otomotiv üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu (VW), satışlardaki düşüş, Avrupa pazarında artan Çin etkisi ve rekabet şartlarındaki zorluklar nedeniyle dünya çapında 100 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Almanya'da otomotiv sektöründe yaşanan kriz, son günlerde Volkswagen'in (VW) yeniden yapılanma ve işten çıkarma planları ile büyük yara aldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre ülkenin en önemli otomotiv üreticilerinden biri olan Volkswagen, satışlardaki düşüş, Avrupa pazarında artan Çin etkisi ve rekabet şartlarındaki zorluklar nedeniyle dünya çapında 100 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği şirket içi bir mesaja yer verilen habere göre otomotiv devi, maliyetleri düşürmek için yaklaşık 50 bin ilave işten çıkarma gerçekleştirecek. Böylece Porsche, Audi, Seat ve Skoda gibi markaları bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubunda planlanan işten çıkarmalar 100 bine ulaşacak. CEO Oliver Blume'nin mesajında VW'nin maliyetlerinin rakiplerine göre yüzde 20 daha fazla olduğuna vurgu yaptığı, giderlerin azaltılması gerektiği, bunun da dünya çapında 50 bin kişinin iş kaybı anlamına geldiğini belirttiği ifade edildi. CEO Blume'nin işten çıkarılacak kişi sayısının henüz kesinleşmediğini, bu nedenle personel azaltımının işçilik maliyetlerinde herhangi bir ayarlama yapılmadan yapılan teorik bir hesaplama olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.

VW Grubu daha önce yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar Almanya'da yaklaşık 50 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurmuştu.

4 fabrikası kapanma riskiyle karşı karşıya

Alman otomotivi devi Volkswagen'in yeniden yapılanma planları arasında Almanya'daki 4 fabrikasının aşamalı olarak kapatılması da yer alıyor. Alman medyasında yer alan haberlerde Zwickau ve Emden şehirlerindeki VW fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm kentindeki fabrikası ve Hannover'deki ticari araç fabrikasının kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kar düştü, rekabet arttı, Çin Avrupa pazarında etkili oluyor

Almanya'da otomotiv sektörünün yaşadığı krizin en önemli göstergesi olan VW'nin yeniden yapılanma planı, düşen kar, artan rekabet ve Çin otomobillerinin Avrupa pazarında etkisini artırmasının ardından geldi. VW Grubunun karı son yıllarda dikkat çekici bir şekilde düşmüştü. 2023'te 22.6 milyar euroluk kar bildiren şirket, 2024'te 19.1 milyar euro, 2025'te ise sadece 8.9 milyar euro kar ettiğini duyurmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VW, 100 Bin İşçi Çıkaracak - Son Dakika

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