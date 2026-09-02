Wall Street güne yatay başladı, Dow Jones yüzde 0,12 artışla 52.829 puana çıktı - Son Dakika
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Wall Street güne yatay başladı, Dow Jones yüzde 0,12 artışla 52.829 puana çıktı

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New York borsası, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 52.829,58 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 26.094,00 puana geriledi; Brent petrol fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 94,38 dolara indi.

NEW New York borsası, devam eden jeopolitik gerilimlerin gölgesinde güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 52.829,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde ?0,04 artarak ?7.634,58 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 26.094,00 puana geriledi.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgasını gerçekleştirmesinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaya devam etmesi ve Tahran'ın ABD müttefiklerine karşılık verdiği yönündeki haberler piyasaların seyrinde etkili oldu.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarında uzun vadeli aksamalar yaşanabileceğine dair endişelerle sert yükselen petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 94,38 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin sürmesiyle artış gösteren tahvil faizleri de aynı dakikalarda yatay seyir izledi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,79, 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,26 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kurumsal tarafta, Dell Technologies'in hisseleri de şirketin dün yayımladığı bilançosunda yıllık gelir beklentilerini yükselttiğini bildirmesi sonrasında yüzde 9 kazançla güne başladı.

Yönetim kademelerini sadeleştirmek ve maliyetleri kısmak amacıyla iş gücünü yüzde 10 azaltacağını duyuran Uber'in hisseleri de yüzde 1 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Wall Street güne yatay başladı, Dow Jones yüzde 0,12 artışla 52.829 puana çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wall Street güne yatay başladı, Dow Jones yüzde 0,12 artışla 52.829 puana çıktı - Son Dakika
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