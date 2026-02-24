Warner Bros. Discovery, Paramount'un Teklifini İnceliyor - Son Dakika
Warner Bros. Discovery, Paramount'un Teklifini İnceliyor

24.02.2026 17:32
Warner Bros. Discovery, Paramount'un revize edilmiş satın alma teklifini değerlendiriyor.

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu revize edilmiş teklifi incelediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery'nin tedavüldeki tüm adi hisselerini satın almak üzere sunduğu revize edilmiş teklifin alındığı belirtildi.

Söz konusu teklifin mali ve hukuk danışmanlarıyla istişare edilerek incelendiği aktarılan açıklamada, yönetim kurulunun incelemesinin ardından hissedarların bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Netflix ile daha önce varılan birleşme anlaşmasının yürürlükte kalmaya devam ettiği ve yönetim kurulunun Netflix işlemi lehine olan tavsiyesini sürdürdüğü ifade edildi.

Paramount teklifinin görüşülmesi için 7 günlük süre tanınmıştı

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount, 10 Şubat'ta teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti.

Warner Bros. Discovery ise 17 Şubat'ta Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Warner Bros, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
