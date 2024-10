We Power Programı Başladı

Ekonomi

BSH Türkiye, istihdamda cinsiyet eşitliğini destekleyen We Power kariyer programının 2024-2025 dönemi için başvuruları almaya başladı. Mühendislik, satış ve lojistik alanlarında kadınları güçlendirmeyi amaçlayan programda yer almak isteyenler 10 Kasım 2024'e kadar başvuru yapabiliyor.

BSH Türkiye, iş dünyasında fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği We Power kariyer programının yeni dönem başvurularını açtı. Mühendislik ve satış alanlarında kadınları güçlendirmeyi hedefleyen programın yeni dönemi için başvurular 10 Kasım'a kadar devam edecek. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı stratejisinin merkezine alan şirket, bu programla satışta ve üretim, Ar-Ge gibi mühendisliğin birçok alanında kadın çalışanların iş hayatına güçlü bir adım atmalarına olanak tanıyor. Mesleki kalıpları yıkarak cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen We Power, teknolojinin cinsiyetsiz olduğu anlayışını yaygınlaştırmak adına Türkiye'de örnek bir program olarak öne çıkıyor.

We Power ile kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapıyorlar

Yapılan açıklamaya göre We Power programı, kadın öğrencilere yetkinliklerine uygun çalışma deneyimleri sunarak onların kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. BSH Türkiye'de proje öğrencisi olarak görev alan genç kadınlar, Üretim, Kalite, Tedarik Zinciri ve Ar-Ge gibi temel mühendislik alanlarında, Satış alanında ise Saha Satışı ve Satış Destek pozisyonlarında tecrübe kazanıyor. Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, şirketin çeşitli profesyonelleri ile bir araya geldikleri bir etkinlikte kariyer yolculuklarına dair önemli ipuçları edinme fırsatı buluyor. Devamında gerçekleştirilen yönetici mülakatlarıyla seçilen öğrenciler, şirket bünyesinde uzun süreli stajlarına başlıyor.

19 binin üzerinde başvuru

Dört yıldır devam eden We Power programına şu ana kadar 19 binin üzerinde kadın öğrenci başvururken 140 proje öğrencisi, şirket bünyesinde profesyonel deneyim kazandı.

BSH Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Coşkun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Şirket olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı iş stratejimizin merkezine alıyoruz. We Power programı ile mühendislik, satış ve lojistik gibi kritik alanlarda kadınların iş dünyasında sağlam adımlar atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için eşit fırsatlar sunmanın, sadece şirketimize değil, tüm topluma sağladığı katma değerin farkındayız. Geleceğin iş gücünde cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına attığımız her adımın, daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmasını umuyor, bu bağlamda, We Power programı ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

Son başvuru tarihi: 10 Kasım

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olarak başlatılan We Power, farklı alanlarda eğitim gören kadınların da katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Programa başvurular, 10 Kasım tarihine kadar live.peoplise.com/bshturkey/Application/Landing/8d8e5ab4-6085-4efa-a7dc-275021608da8 sayfasından yapılabiliyor. Ön değerlendirmelerden sonra seçilen öğrencilerin, Şubat 2025 itibarıyla işe başlaması planlanıyor. - İSTANBUL