Webmaster platformu r10.net, genç bilişimcileri İzmir'de buluşturdu

Türkiye'nin çeşitli illerinden genç bilişimciler, webmaster platformu r10.net'in organizasyonuyla İzmir'de bir araya geldi.

r10.net Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Çetin, yaptığı açıklamada, Bornova ilçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcı sayısını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 100 kişiyle sınırlandırdıklarını belirtti.

Etkinlikte dijital sektörlerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin sunumlara ağırlık verildiğini bildiren Çetin, "Genç bilişim ve girişimcilerle ne gibi sorunlar yaşadıklarını ve bizim onlar için neler yapabileceğimizi de konuştuk. Dijital yatırımlar noktasında da gençlerle fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve desteklemelerle dijital sektöre ilginin arttığına işaret eden Çetin, özellikle oyun sektöründe Türk gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST gibi etkinliklerle dijital sektöründe büyümenin hız kazandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu tarz etkinlik ve festivallerin desteklenmesi ve gençlerin dijital konulara teşvik edilmesi önem arz ediyor. Bir Google, bir Facebook, bir WhatsApp'ın değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin değerine yaklaşıyorken, gelecek için gençlere, yazılıma, dijital işlere daha fazla ağırlık vermemizin önemi büyük."