WEF Başkanı Brende İstifa Etti

26.02.2026 16:14
Borge Brende, Epstein ile bağları nedeniyle istifa etti, geçici başkan olarak Alois Zwinggi atandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Borge Brende, ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlarına yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından istifa etti.

WEF'den yapılan açıklamada, Brende'nin 8,5 yıllık görev süresinin ardından istifa ettiği belirtildi.

Brende ise istifasına yönelik yaptığı açıklamada, Epstein ismini zikretmekten kaçınırken, 8,5 yıllık görev süresinin oldukça verimli geçtiğini savundu.

Forumun geleceğine odaklanması gerektiğini belirten Brende, şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından, Başkanlık ve CEO'luk görevimden ayrılma kararı aldım. Forumun yürüttüğü kritik çalışmalara herhangi bir dikkat dağınıklığı yaşamadan odaklanabilmesi adına, görevi devretmek için en doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum. Meslektaşlarımın ve ortaklarımızın sunduğu olağanüstü işbirliği için minnettarım."

Öte yandan, WEF Mütevelli Heyeti Eş Başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink, forumun Yönetim Kurulu Denetim ve Risk Komitesinin, Brende ve Epstein arasındaki etkileşimlerin bağımsız incelemesini tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, Brende'nin Epstein ile ilişkisine dair daha önce kamuoyuna yansıyanların ötesinde "yeni bir endişe verici bulguya rastlanmadığı" ifade edildi.

Öte yandan, Brende'nin ayrılığı sonrası yönetim boşluğu yaşanmaması için WEF'in kıdemli isimlerinden Alois Zwinggi geçici Başkan ve CEO olarak atandı. Mütevelli Heyeti, forumun yeni başkanını belirlemek üzere resmi bir süreç başlatacaklarını ve bu geçiş dönemini yakından yöneteceklerini duyurdu.

Macron bağlantılı gizli yazışmalar ortaya çıkmıştı

WEF'in söz konusu incelemesi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan belgelerde Brende'nin isminin Epstein ile olan iletişim kayıtlarında geçmesinin ardından gelmişti.

Bağımsız inceleme süreci, Brende'nin Epstein ile gerçekleştirdiği üç iş yemeğinin ve mesajlaşmaların mahiyetini netleştirmeyi hedefliyordu. Ortaya çıkan belgelerdeki en dikkat çekici unsur ise Epstein'in 17 Eylül 2018'de Brende'ye gönderdiği "gizli" ibareli e-posta oldu.

Söz konusu mesajda Epstein'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen küresel yönetişim ve sosyo-ekonomik yeniliklerle ilgili soruları doğrudan WEF Başkanı'na ilettiği görülüyor. Epstein'in e-postasında, Macron'un uluslararası kurumların yeniden inşasına dair görüşlerini aktararak, Brende'den bu konudaki önerilerini sorduğu kaydedildi.

Epstein, Borge Brende'ye vereceği bilginin gizli olduğunu belirterek, gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

"Macron'dan: Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?"

Her yıl dünya liderlerini İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya getiren forumun en tepe isminin Epstein davası belgelerinde yer alması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kurumun tarafsızlığı tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: AA

16:22
