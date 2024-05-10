WeWALK, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

WeWALK, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü kazandı

WeWALK, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü\'nü kazandı

Türkiye'de kurulan WeWALK şirketi, görme engelliler için akıllı baston üretiyor. Şirket, akıllı bastonunun patentli teknolojisiyle 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Akıllı baston, Almanya, Avustralya, ABD gibi ülkelerde devlet tarafından desteklenerek görme engellilere ücretsiz veriliyor. WeWALK, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü ve törende ödülünü alacak. Akıllı baston, sesli asistan ve yapay zeka teknolojisiyle görme engellilere güvenli ve bağımsız hareket imkanı sağlıyor.

10.05.2024 11:13
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Türkiye'de kurulan ve 60'tan fazla ülkeye görme engelliler için akıllı baston ihraç eden WeWALK şirketi, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm oluşturmak ve toplum nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri "Engelliler Haftası" olarak kutlanıyor. Türk girişimciler de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için teknolojik çözümler üretiyor.

Bu girişimcilerden birisi olan WeWALK firmasının kurucu ortağı Kürşat Ceylan, görme engelliler için geliştirdikleri akıllı bastona ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Görme engellerinin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için teknolojik ürünler geliştirdiklerini belirten Ceylan, Türkiye'de kurulduklarını ve yurt dışında Londra ve New York ofisleri bulunduğunu söyledi.

Ceylan, dünyanın dört bir yanındaki 250 milyondan fazla görme engellinin hayatını değiştirmek için teknolojiler geliştirdiklerini anlattı.

Patentli bir teknoloji olan akıllı bastonun şimdiye kadar 60'tan fazla ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Ceylan, akıllı bastonun Almanya, Avustralya, ABD gibi ülkelerde devlet tarafından desteklendiğini, görme engellilere ücretsiz verildiğini bildirdi.

Ceylan, akıllı baston teknolojisi ile inovasyon dalında İngiltere Kraliyet Ödülü'ne layık görüldüklerini belirterek, "İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü WeWALK olarak Windsor Kalesi'nde düzenlenecek törende alacağız. Girişimimiz görme engellilerin hayatını bir yandan değiştirirken, bir yandan da ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye de devam edecek." dedi.

"Yapay zeka görme engellilerin parmaklarının ucunda"

Görme engelliler için özel geliştirilmiş sesli asistana sahip akıllı bastonun yeni versiyonuna ilişkin de bilgi veren Ceylan, "Bu sesli asistan sayesinde görme engelliler daha güvenli ve bağımsız hareket ediyor, akıllı bastonun son versiyonu gelişmiş teknolojisiyle çok daha hassas engel algılama deneyimi sunuyor." diye konuştu.

Ceylan, yolda yürürken navigasyon desteğinin akıllı bastondan alınabildiğini aktarırken, şunları kaydetti:

"Hangi restoranın, mağazanın, kafenin önünden geçiyorsanız, bütün bu bilgileri size sağlıyor. En önemlisi de toplu taşıma. Bütün toplu taşıma sürecinizi akıllı baston üzerinden yönetebiliyorsunuz. 'En yakın otobüs durağı nerede, oraya beni götür, hangi otobüs ne zaman gelecek?' gibi bütün bilgilere baston üzerinden erişebiliyorsunuz. Belki de işin en güzel yanı, bunu doğrudan bastonunuzla konuşarak yapıyorsunuz. Hepsinden daha önemlisi artık yapay zeka görme engellerin parmaklarının ucunda. Çünkü tıpkı sihirli bir değnek gibi bastonunuzla konuşabilirsiniz."

Kaynak: AA

Engelliler, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WeWALK, İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

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