WindEurope Direktörü Cole, Türkiye'nin rüzgarda küresel lider olabileceğini söyledi - Son Dakika
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WindEurope Direktörü Cole, Türkiye'nin rüzgarda küresel lider olabileceğini söyledi

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WindEurope Direktörü Cole, Türkiye\'nin rüzgarda küresel lider olabileceğini söyledi
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WindEurope Direktörü Cole, Türkiye\'nin rüzgarda küresel lider olabileceğini söyledi
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WindEurope Endüstriyel İlişkiler Direktörü Phil Cole, Antalya'daki COP31'de Türkiye'nin rüzgar sanayisiyle küresel lider olabileceğini söyledi. Cole, Türkiye'nin 2040 hedeflerini ve gelecek yıl planlanan denizüstü rüzgar ihalelerini olumlu bulduklarını belirtti.

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un Endüstriyel İlişkiler Direktörü Phil Cole, Türkiye'nin güçlü rüzgar enerjisi sanayisiyle yenilenebilir enerji alanında küresel liderlerden biri olabilecek potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Cole, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zirvenin "diyalog, uzlaşı ve eylem" yaklaşımının, iklim ve yenilenebilir enerji alanındaki paydaşları bir araya getirmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte geleceğin enerji kaynağı olarak kabul gördüğünü belirten Cole, elektrifikasyonun yalnızca temiz elektrik üretimi açısından değil, istihdamın artırılması, küresel rekabet gücünün geliştirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması bakımından da önem taşıdığını kaydetti.

Cole, COP31'den somut sonuçlar alınabilmesi için elektrifikasyon sürecinin hızlandırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki darboğazların aşılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Küresel iklim hedeflerine ulaşmada hükümetlerin daha yakın işbirliği içinde olması gerekiyor. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefi doğrultusunda daha yüksek bir siyasi ve sektörel kararlılık ortaya konulması gerekli. Çözüm mevcut ancak artık bu çözümleri hayata geçirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor."

Türkiye'nin COP31 hedefleri diğer ülkelere örnek oluyor

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki gelişimini yakından takip ettiklerini dile getiren Cole, ülkenin yalnızca yeni kapasite kurulumunda hızlı ilerleme kaydetmediğini, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu istihdamı ve güçlü sanayi altyapısını da oluşturduğunu ifade etti.

Cole, Türkiye'nin 2040'a yönelik yenilenebilir enerji hedeflerinin sektörde memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türkiye, rüzgar enerjisinde kurulu gücünü hızla artırmasının yanı sıra güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Ülke, yenilenebilir enerjide küresel liderlerden biri olmaya hazır. Türkiye, rüzgar enerjisi ve daha geniş kapsamlı yenilenebilir enerji çözümleri açısından öncü ülkelerden biri olacak. Türkiye'nin ortaya koyduğu hedefler, diğer ülkelerin de COP31'de incelemesi gereken bir yaklaşım sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yatırımcılar açısından önemli bir pazar"

Türk hükümetinin COP31'e yaklaşımını değerlendiren Cole, "Türkiye, zirveyi yalnızca ülkenin uluslararası görünürlüğünü artıracak bir organizasyon olarak değil, diğer ülkelerle işbirliği geliştirmek ve yenilenebilir enerji alanında ortak çözümler üretmek için bir fırsat olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Cole, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya yönelik net hedefler ve kapasite planları ortaya koymasının yatırımcılar açısından önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle denizüstü rüzgar enerjisi ihalelerinin gelecek yıl için planlanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yatırım kararlarında düzenleyici çerçevedeki öngörülebilirlik ve planlanan kapasitenin netliğinin belirleyici olduğuna işaret eden Cole, "Türkiye bizim için gerçekten önemli bir pazar." dedi.

Kaynak: AA
EkonomiAntalyaTürkiyeEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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