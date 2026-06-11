Wizz Air'den Şok Kar Düşüşü - Son Dakika
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Wizz Air'den Şok Kar Düşüşü

11.06.2026 14:44
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Wizz Air'in 2026 mali yılında karı, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yüzde 99,4 düştü.

Merkezi Macaristan'da bulunan düşük bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air'in 31 Mart 2026 ile biten mali yılda dönem faaliyet karı, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yüzde 16,6 ve net karı yüzde 99,4 düşüş gösterdi.

Wizz Air, 31 Mart 2026 ile biten mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, hava yolu şirketinin bu dönemde toplam geliri önceki mali yıla göre yüzde 8 artışla 5,7 milyar avro olurken, yolcu sayısı yüzde 10 yükseldi.

Ancak Wizz Air'in dönem faaliyet karı yüzde 16,6 azalarak 139,7 milyon dolara ve net karı yüzde 99,4 düşüşle 1,3 milyon dolara indi.

Wizz Air, son bir yıl içinde bir dizi olumsuz etkiyle karşılaştıklarını, bunlar arasında 2025 yaz sezonunun en yoğun döneminde Tel Aviv ve Orta Doğu'ya birçok seferin iptal edilmesi ve Mart 2026'da bölgeye yönelik diğer hatların iptal edilmesinin yer aldığını bildirdi.

Şirket, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın kazançlarını 50 milyon avro azalttığını ancak bunun "çatışma öncesinde yapılan yakıt hedge işlemleri sayesinde büyük ölçüde telafi edildiğini" açıkladı.

Wizz Air, devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler nedeniyle 31 Mart 2027'ye kadar devam edecek mali yıl için faaliyetlerine yönelik öngörü paylaşmadı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Havacılık, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Wizz Air'den Şok Kar Düşüşü - Son Dakika

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