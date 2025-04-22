WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı Açılışı Gerçekleşti

WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı Açılışı Gerçekleşti

Balıkesir Üniversitesi ve çeşitli kurumların iş birliğiyle düzenlenen WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı, açılış töreniyle başladı. Etkinlik, üniversite öğrencilerinin staj ve iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

22.04.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ile Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu iş birliğinde düzenlenen WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı, görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Temel amacı; üniversite öğrencilerinin staj ve iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak, farklı sektörlerden firmaları tanıma imkanı sunmak ve iş dünyasının deneyimli isimleriyle öğrencileri buluşturarak kariyer ağlarını geliştirmelerine katkı sağlamak olan etkinliğin açılışı yoğun bir katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmalarını; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı ve Mustafa Canbey, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve KAGEM Müdürü Prof. Dr. Suat Kara gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite olarak sektör ve sanayi iş birlikleriyle birlikte şehirle olan bütünleşmeye de büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Fakültelerin ve meslek yüksekokullarının ilgili sektörlerle ve meslek odalarıyla sürekli iletişim ve iş birlikleri halinde olduklarının altını çizen Rektör Oğurlu, 3+1 eğitim modeli ve akreditasyon çalışmalarıyla da eğitimin kalitesini yükselttiklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar fuar alanını ziyaret etti. Etkinlikte, Balıkesir ve çevresinden özel sektör ve kamu olmak üzere yaklaşık 130 kurum ve kuruluş stant açarak öğrencilerle buluştu.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirilen törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Serkan Sarı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WOWOFEST 2 Öğrenci İş ve Kariyer Fuarı Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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