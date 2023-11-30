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Yabancılar son 4 haftada 427 milyon dolarlık hisse satın aldı - Son Dakika

Yabancılar son 4 haftada 427 milyon dolarlık hisse satın aldı

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilisi her geçen gün daha da artıyor. Yabancılar son 4 haftada Türkiye'den 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı.

30.11.2023 - 15:42,  Güncelleme: 17:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı.

GEÇEN HAFTA 214 MİLYON DOLARLIK ALIM YAPTILAR

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Kasım haftasında net 214,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım yaptı. Yabancılar aynı haftada 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

YABANCILAR HİSSE SENEDİ STOKU 29,5 MİLYAR DOLAR

Son 4 haftanın toplamına bakıldığında ise yabancıların 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldığı görüldü. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 24 Kasım itibarıyla 29 milyar 525,6 milyon dolar oldu.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yabancılar son 4 haftada 427 milyon dolarlık hisse satın aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancılar son 4 haftada 427 milyon dolarlık hisse satın aldı - Son Dakika
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