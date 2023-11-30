Yabancılar son 4 haftada 427 milyon dolarlık hisse satın aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Kasım haftasında net 214,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım yaptı. Yabancılar aynı haftada 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.
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