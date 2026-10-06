Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar - Son Dakika
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Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar

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Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar
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Bolu'da yağışların ardından ormanlarda yetişmeye başlayan kanlıca mantarı vatandaşlara gelir kapısı oldu. Sabahın erken saatlerinde ormana giren vatandaşlar, kova kova topladıkları mantarları pazara getiriyor. Büyük ilgi gören kanlıca mantarının kilosu 500 ile 600 lira arasında alıcı buluyor.

Ormanda bedava yetişiyor, pazara indiğinde fiyatı 600 liraya kadar çıkıyor. Bolu'da yağışlarla birlikte kanlıca mantarı sezonu başladı. Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar topladıkları mantarları halk pazarlarında satışa çıkarıyor.

YAĞMURLA BİRLİKTE ORMANLARDA ORTAYA ÇIKTI

Bolu'da etkili olan yağışlar ormanlık alanlarda mantarların yetişmesini sağladı. Bölgede özellikle kanlıca mantarı toplayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde ormanın yolunu tutuyor. Doğal ortamında yetişen mantarlar tek tek toplanarak kovalara dolduruluyor. Ardından halk pazarlarına getirilen ürünler tezgahlardaki yerini alıyor. Sezonun henüz yeni başlaması nedeniyle mantar bulmanın kolay olmadığını belirten vatandaşlar, her bölgede kanlıca mantarına rastlanmadığını ifade ediyor.

Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar

KİLOSU 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ormandan toplanarak pazara getirilen kanlıca mantarının fiyatı da dikkat çekiyor. Pazarda kanlıca mantarının kilogramı 500 ile 600 lira arasında değişiyor. Yüksek fiyatına rağmen ürüne talep devam ediyor. Bölgede kanlıcanın yanı sıra tellice ve kayışkıran mantarları da yetişiyor. Ancak vatandaşların en fazla tercih ettiği çeşit kanlıca mantarı oluyor.

Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar

"SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ"

Topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, kanlıca sezonunun başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde ormana gittiklerini anlattı. Şener, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var." dedi. 

Ormanda bedava, pazarda kilosu 600 lira! Kova kova topluyorlar
Kaynak: İHA
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