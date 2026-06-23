Yağışlar ve Baraj Doluluğu Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağışlar ve Baraj Doluluğu Artış Gösterdi

Yağışlar ve Baraj Doluluğu Artış Gösterdi
23.06.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2025 su yılı yağışları %76,4 arttı, baraj doluluk oranları ise %81,4'e yükseldi.

Türkiye genelinde yağışlar, 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre de yüzde 31,4 artış gösterirken 2025'te yüzde 53,2 olan barajların aktif doluluk oranları da 22 Haziran itibarıyla yüzde 81,4'e yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının mevcut durumunun takip edilebileceği Türkiye geneli yağış verileri ile baraj doluluk oranlarını ilk kez paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde yağışlar, 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre de yüzde 31,4 artış gösterdi.

Ülkedeki barajların aktif doluluk oranları da 2024'te yüzde 63,1 iken 2025'te yüzde 53,2'ye geriledi. Söz konusu oran bu yılın 22 Haziran tarihi itibarıyla yüzde 81,4'e ulaştı.

Barajların aktif su miktarları ise 2024'te 59,3 milyar metreküp, 2025'te 50,4 milyar metreküp, 22 Haziran itibarıyla ise 77 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

4 büyükşehirde içme suyu barajlarının doluluk oranları

Verilerde, 4 büyükşehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yer verildi.

Buna göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 70,9 olarak tespit edilirken söz konusu oran bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,2 olarak hesaplandı.

Ankara'da geçen yıl yüzde 18,4 olarak kayda geçen doluluk oranı yüzde 39,2, İzmir'de geçen yıl yüzde 7,5 olan doluluk oranı yüzde 45,6, Bursa'da ise geçen yıl yüzde 74,1 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 89,2 olarak ölçüldü.

Barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin "http://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr" sayfasından günlük olarak paylaşılacak.

Kaynak: AA

Baraj Doluluk Oranı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yağışlar ve Baraj Doluluğu Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:46:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yağışlar ve Baraj Doluluğu Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.