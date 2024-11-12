Yakuplar Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yakuplar Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışmaları Başladı

Yakuplar Mahallesi\'nde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışmaları Başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde başlattığı içme suyu terfi hattı çalışması ile bölgedeki su sıkıntısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Çalışma tamamlandığında, mahalle sakinlerine kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu sağlanacak.

12.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesinde içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında hanelere daha verimli, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesinde mevcut sondajın yetersiz kalmasından dolayı ilk olarak sondaj çalışması yaptı. Ardından 1.800 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmasına başladı. Önümüzdeki günlerde hat döşeme işinin tamamlanmasıyla birlikte Yakuplar Mahallesine daha verimli, kesintisiz ve daha temiz içme suyu ulaşacak. Mahalle muhtarı ve bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osman Akbulut: "Daha iyi günlere kavuşacağız"

Mahalle sakini Osman Akbulut, "Yaz aylarında mahallemize içme suyu yetersiz geldiğinden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in sayesinde sondaj çalışması yapıldı. Şimdi de hat döşemeleri yapılıyor. İnşallah bundan sonra daha iyi günlere kavuşacağız" derken, mahalle sakini Mustafa Tosun, "Su bulamıyorduk, banyo yapacak su yoktu. Suyu bakraçla getiriyorduk çeşmeden. Ferdi Zeyrek'e inanıyorum ki çok güzel çalışacak" ifadelerini kullandı.

Tuncay Erbey: "Su sıkıntımız bitiyor"

Yakuplar Mahalle Muhtarı Tuncay Erbey ise şunları söyledi: "Mahallemizde daha önceleri su sıkıntısı çektik. Sağ olsun Ferdi Başkanımız konuya el attı. Eskiden suyumuz belirli saatlerde akıyordu. Ama şu an 1 ararken, 2 sondajımız oldu. Çok mutluyuz. Ferdi Başkanıma, mahallem adına çok teşekkür ediyorum."

Hüseyin Yelkenci: "250 haneye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanacak"

MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, "Yakuplar mahallesinde 1.800 metre terfi hattı döşeniyor. Mahallemize daha sağlıklı su temin edebilmek için Temrek, Yakuplar ve İzzettin mahallelerimizi kapsayan içme suyu terfi hattı çalışması başladı. Açılmış olan sondajımızdan saniyede 12 litre su çıkmaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 250 hanemize sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgutlu, Yakuplar, Ekonomi, manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yakuplar Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yakuplar Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.