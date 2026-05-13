Yale'den Avrupa Akıllı Kilit Araştırması

Yale, Avrupa akıllı kilit pazarındaki büyümeyi ve sektördeki güvenlik algısının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini içeren araştırma yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güvenliği ev otomasyonu ve enerji yönetimiyle sorunsuz bir şekilde birleştiren kullanıcı dostu çözümlere talep giderek artıyor. Tüketiciler aydınlatma, iklimlendirme sistemleri, kameralar ve sesli asistanlar gibi daha geniş akıllı ev ekosistemleriyle entegre çalışabilen sistemleri tercih ediyor.

Sesli kontrol teknolojilerindeki gelişmeler de kullanıcıların evleriyle etkileşim biçimini dönüştürüyor ve daha doğal, konuşma tabanlı deneyimler sunuyor. Akıllı termostatlar, prizler ve aydınlatma sistemleri gibi enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, kullanıcıların tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor.

Günümüz akıllı ev sistemleri, daha akıllı ve uyarlanabilir hale geliyor. Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen sistemler, hem konforu hem de güvenliği artırmak amacıyla ayarları otomatik olarak optimize edebiliyor.

Yapay zeka destekli analizler, yüz tanıma teknolojileri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı izleme ve öngörücü tehdit tespiti mümkün hale geliyor. Söz konusu teknolojiler, evlerin kullanıcıları tanımasını, geliş saatlerini tahmin etmesini ve kişisel tercihlere göre sistemleri otomatik olarak devreye almasını sağlayarak daha kişiselleştirilmiş bir yaşam deneyimi sunuyor.

Akıllı ev güvenliği alanında faaliyet gösteren Yale, sektörde Avrupa pazarındaki büyümeye ve hızla değişen tüketici beklentilerine yönelik gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Avrupa akıllı kilit pazarının 2029 yılına kadar 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, daha geniş kapsamlı akıllı ev güvenliği pazarının ise aynı dönemde 7,47 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Türkiye pazarı hızla büyüyor

Türkiye, Avrupa'da akıllı ev güvenliği kullanımının en hızlı büyüdüğü pazarlar arasında yer alıyor. Türkiye'de akıllı ev güvenliği segmentindeki gelirin bu yıl 95,4 milyon avroya ulaşması ve 2029'a kadar yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) yüzde 6,46 seviyesinde gerçekleşerek 115,7 milyon avroya yükselmesi bekleniyor. Aktif kullanıcı hane sayısının 2029 yılına kadar 11 milyona, hane penetrasyon oranının ise yüzde 49,1'den yüzde 54'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Araştırma, güvenlik algısının tüketici davranışları üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 43'ü evlerinde kendilerini güvende hissetmediklerini belirtirken, bu oran birçok Avrupa ülkesine kıyasla yüksek seviyede bulunuyor.

Artan güvenlik endişeleri alarm sistemleri, güvenlik kameraları, akıllı kilitler, görüntülü kapı zilleri ve gelişmiş dış mekan aydınlatmaları gibi çözümlerin kullanımını hızlandırıyor. Ayrıca, güvenlik görevlisi bulunan sitelerde yaşamak ve bekçi köpeği gibi koruyucu hayvanların kullanımı da güvenlik hissini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Akıllı ev güvenliği çözümlerine ilgi artmaya devam ederken, yükselen talep, genişleyen ekosistemler ve henüz tam anlamıyla değerlendirilmeyen gelir potansiyeli sayesinde Türkiye, sektörün geleceğinde kilit pazarlardan biri olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yale Ürün ve Pazarlama Direktörü Ceki Bennun, akıllı kilit pazarındaki büyümenin, kullanıcı ihtiyaçları ile teknolojik inovasyonun akıllı ev ekosistemlerini ne kadar hızlı dönüştürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Büyüyen şehirleşmenin, hem konutlarda hem de ticari alanlarda gelişmiş güvenlik çözümlerine talebi artıran temel faktörlerden biri olduğunu aktaran Bennun, "2029 yılı itibarıyla hanelerin yarısından fazlasının en az bir akıllı güvenlik cihazı kullanması bekleniyor. Bu da söz konusu teknolojilerin ne kadar hızlı yayıldığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.