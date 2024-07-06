Yalova Belediyesi İşçileri Grevden Sonra İşlerine Geri Alındı

Ekonomi

CHP'li Yalova Belediyesi'nde işlerinden edilen 86 personel için çalışma arkadaşları greve çıkmıştı. Grev sonrası belediye çalışanları yapılan protokolle işlerine yeniden alındı.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler için bugün grev kararı alınmıştı. Hak İş- Hizmet İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, başta temizlik işleri olmak üzere tüm belediyedeki sendika üyelerinin greve girdiğini açıklamıştı. Yaşanan grev sonrasın Yalova Belediyesi ve Hizmet İş arasından işçilerin yeniden işbaşı yapmasıyla ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokolle işçiler yeniden görevlerine getirildi.

Sendikanın Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, "İşten çıkartılan 86 arkadaşımızın tamamının işe dönüşü bugün itibariyle yaptığımız protokolle sağlanmıştır. Mayıs ayından kalan yarım maaşlarımız ayın 10'u itibariyle banka hesabına yatırılacaktır. Bundan sonraki dönemde ve süreçte, ayın 15'inde maaşlarımız tam ve eksiksiz bir şekilde yatırılacaktır" dedi.

Yapılan açıklama sonrası yaklaşık bir haftadır çadır kurarak çıkarılmalarını protesto eden işçiler büyük coşku yaşadı. İşçiler Sendika Bursa İl Başkanı Yavuz'u omuzlara çıkarırken alınan kararı müzik eşliğinde coşkuyla kutladı. - YALOVA