Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

14.06.2022 17:24
Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Temmuz ayından itibaren maaşlara ve sosyal haklara yansıyacak olan zam oranının konuşulduğu görüşmelere Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile işçi temsilcisi Salih Ayvaz katıldı.

Yapılan ilk toplantıda taslak metin üzerinde karşılıklı istişareler yapılırken görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanık kalmadı Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuklu sanık kalmadı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:27:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement