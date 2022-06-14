Temmuz ayından itibaren maaşlara ve sosyal haklara yansıyacak olan zam oranının konuşulduğu görüşmelere Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile işçi temsilcisi Salih Ayvaz katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.