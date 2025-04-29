Yalova\'da 375 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Yalova'da, 240 çiftçiye yaklaşık 300 dekar alanda üretilmesi için 115 bini biber ve 260 bini hıyar olmak üzere toplam 375 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen fide dağıtım töreni Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi. Törende konuşan Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, "Projelerin toplam bütçesi 4 milyon 121 bin 250 lira olup bunun yüzde 50'si bakanlığımız, yüzde 25'i Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 25'i üreticiler tarafından karşılanmıştır. Kışlık Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi Bakanlığımız tarafından onaylanmış durumda. 2025 yılı sonbahar döneminde ise uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız ve İl Özel idaremiz tarafından desteklenecek bu proje kapsamında kıvırcık, kışlık lahana ve pazı olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin adet sebze fidesi dağıtımını planlanmaktayız. 2021 yılından günümüze Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde sebze projelerinden yaklaşık bin 500 çiftçimiz yararlanmış, 15 milyon lira bütçe ile 10 milyon sebze fidesi ve yaklaşık 1 ton fasulye tohumu dağıtımı yapılmış bu bütçenin yaklaşık 11 milyon liralık kısmı ise bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz tarafından desteklenmiştir" dedi.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel projelere ciddi ödenekler sağlayarak desteklediklerini anlattı.

Vali Hülya Kaya ise Yalova'nın verimli topraklarının boş kalmamasının, üretim yapılmasının ve ürünlerin pazarlanmasının önem arz ettiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemesiyle birlikte çiftçimizin eline yerli ve milli fide ulaşıyor. Bakanlığımız desteklese de biz de İl Özel İdaresi olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yeter ki çiftçimiz, üretmeye devam etsin. Devletimiz üretmek isteyen çiftçimizin yanında olduğunu hissettiriyor. Çiftçilerimizin de çok ciddi bir emek sarf ettiğinin farkındayım" diye konuştu

Konuşmaların ardından günün anısına fotoğraf çektiren protokol mensupları çiftçilere fideleri teslim ederek sohbet etti.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan, il genel meclisi üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çiftçiler katıldı. - YALOVA