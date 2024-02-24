Yalova\'da Ahmediye köyünde sulama göleti açıldı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Ahmediye köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan sulama göleti düzenlenen törenle açıldı.
Ahmediye köyünde İl Özel İdaresi tarafından hilal şeklinde yapılan ve 200 dekar tarım arazisini sulayacak göletin hizmete alınmasıyla ilgili düzenlenen törenin açılış konuşmasını Muhtar Nedim Başkurt gerçekleştirdi. Başkurt, bölgede en çok tarımsal yapan köy olduklarını ifade etti. Başkurt, devletin bu projeyle kendilerinin yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.
İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ise 15'inci göletlerinin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Göletimizin dolgu taban alanı yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde 30 bin metreküp su tutma kapasitesine sahiptir. Burada özel bir çalışma yaptık. Yalova'da coğrafi konum gölet yapmaya çok uygun olmadığından dolayı burada özel bir çalışmayla buradaki tarımsal üretimin sağlanmasını istedik. Bu çerçevede de dağın etrafını hilal şekilde dolgu olanı olarak sağlayarak membran dolgulu göletimizi tamamlamış olduk. Şu anki haliyle bin 100 metre sulama suyu hattıyla beraber 200 dekarlık bir alanın sulanması şuanda hali hazırda yapılabilecek durumda. İlave 2 bin 500 metre bir hatta yapılarak 600 dekarlık bir kapasiteye çıkartılmasıyla ilgili de çalışmalarımızı bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz."
İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise tarım topraklarının önemine değinerek, "Vatan toprağını işlemek lazım, ekmek lazım. Bollukla, bereketle şenlendirmek lazım. Bunun için de bazı yatırımlar yapmak lazım. Biz Yalova İl Özel İdaresi olarak Sayın Valimizin liderliğinde, bugün 15'inci göletimizin açılışını yapıyoruz. Yalova coğrafi olarak Türkiye'nin en küçük vilayeti. Bizim toprağımız çok değerli. Ciddi bir yapılaşma baskısıyla karşı karşıya. Biz İl Genel Meclisi olarak sadece toprak rantıyla değil, onu ekip oradan bir bereket ortaya çıkararak kazanç elde edilebileceğini göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de konuşmasında gölet projelerini özellikle takip ettiklerini belirterek, "Her geçen sezon da yenilerini bunlara ekleyerek hem Yalova'da hayata geçirmek istediğimiz büyük sulama barajlarını hem de içme suyu hatlarını yenileyerek bu anlamda atmış olduğumuz adımları geliştiriyoruz. Köylerimizin hemen yakınında bu sulama göletlerinin var olması tarım arazisine suyun ulaşımı açısından çok ama çok değerli" dedi.
Vali Hülya Kaya ise köylülerin gölete gözü gibi bakasını istedi ve damla sulama projelerinden yararlanmaya davet etti.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından okunan duayla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışa ilgili kurumların müdürleri ve köylüler katıldı. - YALOVA
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