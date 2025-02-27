Yalova'da Bakkal Kart Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Bakkal Kart Projesi Başlatıldı

Yalova'da ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi hayata geçirildi.

27.02.2025 19:03
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Yalova'da Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi hayata geçiriliyor

YALOVA - Yalova Valiliği himayesinde Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Yalova Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayiileri Esnaf Odası tarafından kentte Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi hayata geçiriliyor.

Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi'nin protokol töreni Yalova Valiliği'nde yapıldı. Törende konuşma yapan Vali Hülya Kaya, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmayı bütün halka yaymak istediklerini belirtti. Esnaf odalarıyla hayırlı bir projeye imza atmak istediklerinin altını çizen Kaya, "Bakkal Kart Projesi hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ilk elden karşılanması hem de mahallemizdeki bakkalımız, esnafımızın yanında da durabileceğimiz, onları destekleyebileceğimiz çok güzel bir proje. Bunu daha önce Gaziantep Valiliği 4 yıl boyunca uygulamış. Biz de istiyoruz ki, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin, ailelerimizin evlerine Ramazanda ihtiyaçları neyse onları alabilecekleri, çekler verelim. Onlar da mahallesinde en yakınındaki bakkalından gidip ne ihtiyacı varsa alışverişini yapabilsin. Bu şekilde aslında çok uzun zamandan beridir mücadele veren küçük esnafımızı, bakkallarımızı da desteklemiş olacağız" diye konuştu.

Yalova Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sertan Şenol, ise küçük esnafımız zor durumda olduğunu belirterek "Bu vesileyle de onların işlerinde bir artış olacak inşallah. Bu projeyle de yapılan yardımlar Yalova'mızda kalacak hem Yalova'mız hem esnafımız hem de ihtiyaç sahipleri kazanacak. Çok hayırlı bir proje. İnşallah biz de layıkıyla üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip anlımızın akıyla çıkacağız inşallah" dedi.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt ise projeyle hayırseverlerle esnafın buluşturulduğunu dile getirerek, "İnsanlara kolilerle değil de kart vererek çoluğunun çocuğunun ne ihtiyacı varsa onları almalarını sağlıyoruz. Evinde sadece mercimek, bulgur, pirinç değil de et alabilir, çikolata alabilir. Projenin devamında inşallah bunu yılın 12 ayına yayabiliriz. İleriki zamanlarda bunu bayramlarda giyecek olarak da konfeksiyoncu esnafımıza da yapabiliriz. Bunu büyütebiliriz, daha fazlasını yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

Törene Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Gülhanım Buz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Laçin, Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk de katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da Bakkal Kart Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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