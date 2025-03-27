Yalova'da Çalı Fasulyesi Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Çalı Fasulyesi Tohumu Dağıtımı

Yalova\'da Çalı Fasulyesi Tohumu Dağıtımı

Yalova'da 63 çiftçiye 215 kg çalı fasulyesi tohumu dağıtıldı, toplam bütçe 511 bin TL olacak.

27.03.2025 16:53
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Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde 63 çiftçiye 100 dekar alanda uygulanmak üzere 215 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TAKE projeleri çerçevesinde 2021 yılından itibaren Yalova'da uygulanan projelerde ilk olarak 20 bin TL proje bütçesiyle başlayan uygulamaya 2025 yılında 215 bin TL eklenerek 5 yılda toplam 511 bin TL proje bütçesi oluşturdu. Yüzde 25'i çiftçi katkısı olan projenin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen çalı fasulyesi dağıtımına İl Müdürü Selçuk Yaman, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Necdet Tuncer, teknik görevli ve çiftçiler katıldı. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman çiftçilere 'bereketli olsun' temennisinde bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da Çalı Fasulyesi Tohumu Dağıtımı - Son Dakika

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