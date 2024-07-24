Yalova\'da Ceviz Üreticilerine Eğitim Verildi

Ekonomi

Yalova'da 2024 yılında hayata geçirilen "Cevizde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde üreticilere yönelik eğitim düzenlendi.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, gerçekleştirilen eğitimin sabah oturumunda Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde görevli konu uzmanları Dr. Özlem Utku, Dr. Mehmet Akif Gültekin ve Dr. Pınar Hephızlı tarafından ceviz yetiştiriciliği, cevizde görülen hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Eğitimin öğleden sonra gerçekleştirilen oturumunda ise İl Sağlık Müdürlüğünde görevli İlk Yardım Eğitmeni Cafer Ünlü tarafından temel ilkyardım eğitimi ile tarımda ilk yardımda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi. Ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Gül Caferoğlu Şafak tarafından tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularında sunum yapıldı. - YALOVA