Yalova'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yalova\'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yalova Makine İhtisas OSB'de yapılan İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda kadın, genç ve engelli istihdamı projeleri değerlendirildi.

05.07.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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İl İstihdam Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Hülya Kaya başkanlığında, Yalova Makine İhtisas OSB'de gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB Toplantı Salonu'nda yapılan programda kurul üyeleri, kadın, genç ve engelli istihdamı noktasındaki yeni proje ve çalışmaları değerlendirdi. Kurul üyeleri Yalova'nın istihdam kabiliyetine ayrı bir ivme kazandıracak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Kaya'nın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Umut Bayar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, OSB Bölge Müdürü Musa Turan ve kurul üyeleri katıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri daha sonra Yalova Makine OSB'deki Nitelikli İstihdam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezdeki kaynak ve CNC simülasyonları, Yalın Model Fabrika atölyesi, PLC ve SCADA eğitim sınıfları gibi alanların yanı sıra devam eden forklift uzmanı yetiştirme simülasyon sınıfını ziyaret eden kurul, eğitimleri yerinde inceledi. OSB Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Acar, kurul üyelerini çalışmalar hakkında bilgilendirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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