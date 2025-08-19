Yalova'da Kalifiye Personel Yetiştirilecek - Son Dakika
Yalova'da Kalifiye Personel Yetiştirilecek

19.08.2025 11:23
Yalova Üniversitesi'nde açılan program, kalifiye elaman ihtiyacını karşılayarak istihdam garantisi sunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri Programı, istihdam garantili eğitimiyle 30 öğrenciyi savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörün ihtiyacı olan kalifiye personel yetişmesini sağlayacak.

Türkiye'nin savunma, otomotiv, havacılık, rüzgar enerjisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan malzemelerin üretiminde eksiklik duyduğu kalifiye elaman ihtiyacı için Yalova Üniversitesi bünyesinde Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri Programı başlatıldı.

30 öğrenciyle eğitim öğretim dönemine başlayacak olan Çınarcık Meslek Yüksekokulu, yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesi noktasında görev alacak istihdam garantili programı bölgedeki sektör temsilcilerini de harekete geçirdi.

Türkiye'de özellikle tekne üretimi ve ihracatı noktasında önemli bir yerde bulunan Yalova'da hizmet veren işletmeler, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kalifiye personel eksikliğinin de ortadan kalkacağına inanıyor.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İzzet İsmail Dur, AA muhabirine, istihdam garantili Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri Programı ile hem Çınarcık'ın mevcut üretim gücüne hem de Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki potansiyeline katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Özellikle ilçede tekne ve yat üzerine üretim yapan firmaların öğrencilerin eğitimi noktasında sunacakları katkıyla ekonomiyi güçlendirecek önemli bir adım atacaklarına vurgu yapan Dur, şöyle konuştu:

"Bu program yüzde 100 istihdam garantili. Üç artı bir eğitim modeline dayalı bir program. Öğrenciler üç dönem eğitim, bir dönem sadece staj görüyor. Bu staj esnasında tabi bir ücret geliri de elde ediyor. Fiber tekne ve kompozit kalıp olmak üzere iki bölüm. Çınarcık fiber tekne üretiminde Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden biri. Buna bağlı olarak burada bir sanayi ekosistemi var. Biz bu ekosistemi geliştirmek, büyütmek, onları hızlandırmak, teknolojik olarak ileriye taşımak istiyoruz. Aynı zamanda kompozit teknolojisinde de ilçeye yeni yatırımların alınması noktasında da bir etkimizin olmasını istiyoruz."

"Hem milli gelir hem eleman istihdamı noktasında destek olma hedefimiz var"

Program kapsamında öğrencilerin kalıp tasarımı ve üretimi, vakum infüzyon (kalıba kuru halde serilen elyafların reçineyle vakum basıncı eşliğinde ıslanması yöntemi), yüzey kaplama ve yapısal onarım gibi modern üretim tekniklerini donanımlı atölyelerde birebir uygulama imkanı bulacaklarına vurgu yapan Dur, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinden uçak teknolojilerine, hava savunmadan rüzgar türbinleri gibi aklınıza gelebilecek her alanda kompozit kalıp teknolojileri iş yapıyor. Bu noktada biz bu istihdam açığına mümkün olduğu kadar katkı sunmak istiyoruz. Hem milli gelir hem eleman istihdamı noktasında destek olma hedefimiz var. Şu an zaten sektörde ciddi bir istihdam açığı var. Üreticilerle bire bir ilişki içerisindeyiz. Eğitim planımız masa başında alınmış bir plan değil, sektörün ihtiyacı doğrultusunda belirlendi. Yine hoca istihdamımız da bu doğrultuda oluyor. Dolayısıyla sektörün neye ihtiyacı varsa o insan kaynağına katkı sağlayacağız. Denizcilik sektöründe 10 milyar dolar ihracat 6 milyar dolara iniyor. Zaten üreticilerle konuştuğumuz zaman ihracata yetişememelerinin sebebi personel eksikliği. Biz buradaki personel eksikliğini giderdiğimiz zaman daha fazla ihracat kalemi olacak. Şu an Türkiye'nin ilk ve tek programı bu."

Programa alınacak öğrencilerin atölyede birebir uygulamalı eğitiminde yer alacak olan işletmeler ise program sayesinde yıllardır yaşanan kalifiye personel sıkıntısının ortadan kalkacağını ümit ediyor.

10 yıldır tekne ürettiklerini anlatan Şehmus Güzelyıldız ise programın üretim merkezlerinden biri olan Çınarcık ilçesinde açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, personel kalitesinin artmasıyla ihracatlarının da artacağını söyledi.

1940 yılından itibaren ilçede tekne üretimi yaptıklarına vurgu yapan Alper Koç da "Açıkçası biz bölümün açılmasına çok sevindik. Sektör olarak kalifiye personel sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bölümün bize artıları olacak. Sonuçta öğrencilerimiz burada staj görecek ve biz finalde eğitimini tamamlamış kalifiye personellerle daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yalova'da Kalifiye Personel Yetiştirilecek - Son Dakika

Yalova'da Kalifiye Personel Yetiştirilecek
