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Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı - Son Dakika

Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı

22.02.2022 12:09
Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı

Yalova'da kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen 'Kurumlar Arası İletişim Toplantısı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yalova'da kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen 'Kurumlar Arası İletişim Toplantısı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) hizmet binasında yapılan toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Defterdar Vekili Mustafa Karadeniz, SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ümit Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Hakan Ulusu ve Yalova SMMM Odası Başkanı Bülent Keğaz katıldı. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "Kurumlar arasında ne kadar güçlü ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlanıyor ise kurumlar arası iletişim o derecede etkin ve verimli yürütülüyor demektir. Kurumlar faaliyetlerini yapabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek hedefiyle iç ve dış çevre ile iletişim kurmaktadır" dedi.

Toplantıların düzenli bir şekilde yapılarak üyelere katkıda bulunulmasını sağlanacağını belirten Becan, toplantıya katılanlara teşekkür etti. - YALOVA

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Mustafa Karadeniz, Ticaret, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yalova'da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı'nın 3'üncü yapıldı - Son Dakika
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