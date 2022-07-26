Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı

26.07.2022 14:26
Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 haziran ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 84'e ulaştığı bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 haziran ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 73 bin 84'e ulaştığı bildirdi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 84'e ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 124 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 51 kamyonet, 10 bin 988 motosiklet, 3 bin 280 traktör, 2 bin 200 minibüs, 2 bin 138 kamyon, 998 otobüs ve 305 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor. - YALOVA

YORUMLAR
500
Düzce'de araç sayısı arttı Düzce'de araç sayısı arttı Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı Samsun'daki araç sayısı 1 ayda 1675 adet arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatını yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:28:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 73 bin 84'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement