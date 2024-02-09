Yalova'da tersane işçilerinden zam protestosu
YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren tersanelerde çalışan işçiler düşük maaşlara ve yeni zam oranının belirlenmemesine tepki göstererek protesto gerçekleştirdi.
Bölgedeki birçok tersanede düşük ya da hiç zam yapılmamasını tepki gösteren işçiler tersanelerde çeşitli protestolar gerçekleştiriyor. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemlerde işçiler, zam oranının belirlenmemesi ve düşük zamları protesto etti. Disk Limter İş Sendikası'nın düzenlediği eylemde Hersek köyü meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik işçi grup daha sonra Sefine Tersanesi önüne giderek protesto gerçekleştirdi.
Sendika yetkilileri diğer işçileri de eylemlere destek vermeye davet etti. İşçiler Cuma namazı sonrasında yine Sefine Tersanesi önünde eylemlerini sürdürdü. Bölgede zaman zaman diğer tersanelerde de işçiler eylemler gerçekleştiriyor.
Bölgede Cemre, Tersan ve Gemak gibi birçok tersanede işçilerin problem yaşadığı öğrenildi.
İşçi protestolarının önümüzdeki günler diğer tersanelerin önlerinde devam edeceği bildirildi.
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